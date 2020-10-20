Минфин предлагает сократить Вооруженные силы России на 100 000 человек

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20 октября 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Известия"

минфин, фото: соцсети

Минфин предложил провести реформу Вооруженных сил РФ, направив соответствующие предложения в Совет безопасности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ ведомства.

Примерно 100 тысяч армейских должностей могут быть ликвидированы. Проект предполагает оптимизацию расходов посредством свободных вакансий. Инициативу могут реализовать через перевод на гражданскую службу не связанных с выполнением боевых задач лиц: преподавателей, финансистов, кадровиков, врачей, тыловиков и юристов.

Минфин также считает, что нужно обеспечивать питанием контрактников только при несении боевого дежурства и во время полевых выходов, а также надо увеличить сроки носки обмундирования или заменить его выдачу денежной компенсацией.

В числе других предложений Минфина - увеличение срока выслуги лет для выхода военнослужащих на пенсию, а также отмена индексации пенсионных выплат.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ озабочено ремонтом и модернизацией самолетов «Руслан» Ан-124 .