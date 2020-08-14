Две армии ЦВО провели основной этап учений на полигонах в Кемеровской и Оренбургской областях

Аргументы Недели → Армия 13+

14 августа 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

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Основной этап двустороннего командно-штабного учения со 2-й и 41 общевойсковыми армиями Центрального военного округа стартовал в Кузбассе и Оренбургской области. Основной практический этап действий войск проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина с привлечением 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц техники.

С 10 августа группировки видов и родов войск вели подготовку к практическим действиям по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил для участия в основном розыгрыше. 14 августа подразделения мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, РЭБ и РХБ защиты приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках единого оперативного фона и замысла.

В основу практических действий положен опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки новые формы применения и способы действий войск и сил. Розыгрыш практических действий войск (сил) на полигоне «Донгуз» будет осуществлен по нескольким тактическим эпизодам.

На начальном этапе самолет-разведчик Су-24МР и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» проведут разведку районов расположения войск противника. Звено многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, оснащенных комплексами групповой защиты «Хибины» нанесет авиационный удар осколочно-фугасными бомбами по пусковым установкам зенитных ракетных комплексов противника.

После нанесения авиационного удара мотострелковые подразделения предпримут попытку наступления на позиции «противника». Поддержку наступающим обеспечат расчеты оперативных тактических ракетных комплексов «Искандер-М», которые нанесут ракетный удар по критически важным объектам инфраструктуры обороняющегося противника.

Группы специального назначения с помощью многоцелевых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 выполнят десантирование с целью уничтожения подразделений противника и захвата площадок приземления. Поддержку наступления с воздуха выполнят два звена ударных вертолетов Ми-24 методом «вертолетная карусель», нанося поражение противнику с применением неуправляемых авиационных ракет С-8.

Огневое воздействие по выдвигающимся колоннам бронетехники наступающего противника осуществит тяжелый огнеметный батальон, вооруженный тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А на базе танка Т-72.

Расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» методом «Артиллерийская карусель» отработают задачи по уничтожению живой силы и огневых средств наступающего противника. Воздушные цели будут уничтожать расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и зенитных пушечных ракетных комплексов «Тунгуска». Для обеспечения контрнаступления подразделения инженерных войск выполнят проделывание проходов в дистанционно управляемых минных полях противника с помощью установки разминирования УР-77.