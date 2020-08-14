Две армии ЦВО провели основной этап учений на полигонах в Кемеровской и Оренбургской областях

Основной этап двустороннего командно-штабного учения со 2-й и 41 общевойсковыми армиями Центрального военного округа стартовал в Кузбассе и Оренбургской области. Основной практический этап действий войск проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина с привлечением 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц техники.
С 10 августа группировки видов и родов войск вели подготовку к практическим действиям по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил для участия в основном розыгрыше. 14 августа подразделения мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, РЭБ и РХБ защиты приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках единого оперативного фона и замысла.
В основу практических действий положен опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки новые формы применения и способы действий войск и сил. Розыгрыш практических действий войск (сил) на полигоне «Донгуз» будет осуществлен по нескольким тактическим эпизодам.
На начальном этапе самолет-разведчик Су-24МР и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» проведут разведку районов расположения войск противника. Звено многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, оснащенных комплексами групповой защиты «Хибины» нанесет авиационный удар осколочно-фугасными бомбами по пусковым установкам зенитных ракетных комплексов противника.
Поддержите издание
После нанесения авиационного удара мотострелковые подразделения предпримут попытку наступления на позиции «противника». Поддержку наступающим обеспечат расчеты оперативных тактических ракетных комплексов «Искандер-М», которые нанесут ракетный удар по критически важным объектам инфраструктуры обороняющегося противника.
Группы специального назначения с помощью многоцелевых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 выполнят десантирование с целью уничтожения подразделений противника и захвата площадок приземления. Поддержку наступления с воздуха выполнят два звена ударных вертолетов Ми-24 методом «вертолетная карусель», нанося поражение противнику с применением неуправляемых авиационных ракет С-8.
Огневое воздействие по выдвигающимся колоннам бронетехники наступающего противника осуществит тяжелый огнеметный батальон, вооруженный тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А на базе танка Т-72.
Расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» методом «Артиллерийская карусель» отработают задачи по уничтожению живой силы и огневых средств наступающего противника. Воздушные цели будут уничтожать расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и зенитных пушечных ракетных комплексов «Тунгуска». Для обеспечения контрнаступления подразделения инженерных войск выполнят проделывание проходов в дистанционно управляемых минных полях противника с помощью установки разминирования УР-77.