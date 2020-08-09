Академик Чварков: Для России турецкий флот не опасен

Аргументы Недели → Армия 13+

9 августа 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Говорить об опасности турецкого флота для России, наверное, не совсем корректно, потому что для России турецкий флот не опасен. В настоящее время турецкие ВМС в своем составе насчитывают (по данным открытых источников) около 45 тыс. человек, 12 подводных лодок, 16 фрегатов, 8 корветов, 19 ракетных катеров, 16 больших сторожевых катеров, 4 БДК, 21 малый десантный корабль и другие морские средства различного назначения.

В составе турецких ВМС имеются также современные самолеты и вертолеты морской авиации. По оценкам некоторых зарубежных специалистов ВМС Турции занимают одно из ведущих мест среди военно-морских флотов государств региона не только по численности, но и по боеготовности и боеспособности.

Вместе с тем, всесторонняя оценка и сопоставление потенциальных возможностей ВМС Турции и Черноморского флота позволяет с высокой долей оптимизма не только смотреть на возможные, но, скорее всего, маловероятные опасности и угрозы. Кроме того, существующие в настоящее время межгосударственные отношения между Турцией и Россией позволяют не акцентировать внимание на детализации оценок уровня опасности ВМС Турции для России.

Некоторое опасение вызывает военно-политическая активность Турции на балканском направлении в рамках соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере с Албанией, предоставившей доступ турецким кораблям на военно-морские базы Паша Лиман и Дуррес, планы по развертыванию военно-морской базы на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра и наращивание военного сотрудничества с Грузией.



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