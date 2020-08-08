Академик Чварков: Армяно-азербайджанская война не принимает гипертрофированных форм только благодаря усилиям России

Аргументы Недели → Армия 13+

8 августа 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Следует признать, что в настоящее время вооруженные силы Азербайджана имеют большую, чем вооруженные силы Армении численность и лучше оснащены. С другой стороны, армия Армении также имеет в своем составе ряд «достойных» аргументов, с чем должны считаться противостоящие «партнеры». Кроме того, в случае обострения ситуации на стороне Армении в дело могут «вступить» воинские контингенты стран ОДКБ и с этим нельзя не считаться.

Поэтому говорить о чьей-либо победе в этом вялотекущем, но периодически обостряющемся конфликте говорить некорректно, прежде всего, в силу размытости его целей. С другой стороны, обострение ситуации до критической может нанести серьезный удар по имиджу ведущих игроков на политической арене региона и это понимает руководство, как Турции, так и России. Выигрыш может стать «Пирровой победой» для любой из сторон конфликта.

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Оценивая военные потенциалы вооруженных сил сторон можно сказать, что чаши весов, несомненно, склоняются в сторону армии Азербайджана, но однозначно заявлять о ее способности победить в войне с Арменией (вероятность которой маловероятна) «смелости», скорее всего, не хватит ни у одного специалиста в области военного искусства. Слишком много факторов и условий, носящих зачастую абсолютно противоречивый характер. Аналогичные рассуждения применимы и к армянской стороне.

Очевидно, что усилия, предпринимаемые руководством России, позволят возобладать здравому смыслу и в очередной раз перейти к «эндшпилю» путем переговоров и перемирий.