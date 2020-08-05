Эксперт Александр Храмчихин: Есть версия, что «музыкальная» ЧВК воюет в Ливии на деньги ОАЭ

Аргументы Недели → Армия 13+

5 августа 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Принято считать, что известная российская ЧВК с музыкальным названием является чуть ли не основной ударной силой ЛНА. А ее внезапный уход с позиций стал, вроде бы, основной причиной последних поражений Хафтара.

Существует версия о том, что «музыкальная» ЧВК воюет в Ливии на деньги ОАЭ. Это меняет дело. Сейчас ЛНА для нас можно описать фразой Высоцкого: «Толку было с него, правда, как с козла молока, но вреда, однако, тоже никакого». Помочь Хафтару за эмиратский счет вполне можно, пусть заработают как Россия, так и бойцы ЧВК (они воюют по собственному желанию). А вот воевать за свой счет было бы несколько странно.

Вообще, ОАЭ в последнее время очень явно вышли из тени Саудовской Аравии и начали играть полностью самостоятельную роль в ближневосточных делах. Эта страна – единственная из аравийских монархий, которая сумела избавиться от полной зависимости от нефтяного экспорта и начала развивать высокотехнологичные отрасли экономики (в т.ч. весьма неплохой ВПК). Внутреннее политическое устройство в Эмиратах тоже отнюдь не такое пещерное, как в Саудовской Аравии. Поэтому у страны просматриваются хорошие перспективы, причем не только в региональном масштабе.

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