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Военный эксперт Александр Храмчихин: В Ливии в схватке сошлись российские «Панцири» и турецкие БПЛА

, 12:42 [ «Аргументы Недели», ]

Военный эксперт Александр Храмчихин: В Ливии в схватке сошлись российские «Панцири» и турецкие БПЛА
Фото: соцсети

В апреле-мае нынешнего года развернулись прямо-таки эпически бои между турецкими боевыми БПЛА «Байрактар» и российскими ЗРПК «Панцирь-С» из наличия армии ОАЭ, переданными Хафтару (не исключено, что с эмиратскими расчетами).

В этих боях полегло не менее 19 «Байрактаров» и не менее 8 «Панцирей». Впрочем, ОАЭ со своей стороны, потеряли в Ливии 8 боевых БПЛА «Вин Лун» китайского производства. Очевидно, их сбили турецкие ЗРК американского производства – наземные ЗРК «Усовершенствованный Хок» и корабельные «Стандарт» с находящихся около Триполи турецких фрегатов.

Вообще, ОАЭ в последнее время очень явно вышли из тени Саудовской Аравии и начали играть полностью самостоятельную роль в ближневосточных делах. Эта страна – единственная из аравийских монархий, которая сумела избавиться от полной зависимости от нефтяного экспорта и начала развивать высокотехнологичные отрасли экономики (в т.ч. весьма неплохой ВПК). Внутреннее политическое устройство в Эмиратах тоже отнюдь не такое пещерное, как в Саудовской Аравии. Поэтому у страны просматриваются хорошие перспективы, причем не только в региональном масштабе.


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