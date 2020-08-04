Военный эксперт Александр Храмчихин: Турция отправляет в Триполи не только оружие, но и войска

Аргументы Недели → Армия 13+

4 августа 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Единственным реальным союзником Сараджа стал Эрдоган (финансами, видимо, помогает Катар). Основные мотивы Анкары здесь, очевидно, нефтегазовые. Турция очень хочет приобщиться к ливийским запасам углеводородов. Кроме того, она хочет предотвратить строительство морского газопровода из Израиля и Кипра в Европу. Не допустить этого строительства можно путем «смыкания» исключительных экономических зон Ливии и Турции в Средиземном море, соглашение об этом между Триполи и Анкарой уже подписано (законность его с точки зрения международного права в высшей степени сомнительна).

Внешняя поддержка ЛНА гораздо шире и разнообразнее. В той или иной степени ее оказывают Хафтару Россия, Франция, Греция, Израиль, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания. Пока больше всех в ЛНА вкладывают средств (включая прямые поставки оружия) Египет и ОАЭ. Именно благодаря помощи этих двух стран Хафтару удалось захватить до 90% территории страны. В апреле прошлого года он начал штурм Триполи и, как казалось, был близок к успеху, т.е. к полному захвату контроля над Ливией. Но наступление затормозилось еще в прошлом году, а в этом году Турция начала отправлять ПНС не только оружие, но и войска. При этом Эрдогану губить в Ливии своих солдат не очень хочется, турецкое общество может этого не понять. Поэтому пушечным мясом турок становятся сирийские «умеренные оппозиционеры» из ССА и СНА. Столь серьезная турецкая помощь помогла Сараджу добиться успеха, отбросив ЛНА от Триполи с большими потерями. Египет категорически требует от ПНС прекратить наступление, угрожая открытым вводом своих войск в Ливию. Т.е. не исключена серьезная региональная война Турции против Египта, ОАЭ и, возможно, Греции и Саудовской Аравии (их ливийские клиенты особой роли играть уже не будут).

Читать статью полностью: Нынешняя ситуация в Ливии через 9 лет после свержения Каддафи является, мягко говоря, критической