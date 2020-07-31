Военный эксперт Александр Храмчихин: Война между США и Ираном отнюдь не исключена
31 июля 2020, 17:24[ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]
В целом, война между США и Ираном отнюдь не неизбежна и отнюдь не исключена. Случится ли она – будет зависеть от множества факторов. Ясно лишь то, что соответствующее решение в любом случае будет принято в Вашингтоне.
Впрочем, в начале нынешнего года война почти случилась. США, по сути, совершили акт государственного терроризма, убив генерала Сулеймани. В ответ Иран нанес удар по американской базе в Ираке, причинив ей серьезный ущерб. И США ничем и никак не ответили. А это значит, что воевать с Ираном они не имеют ни малейшего желания. Гегемон нынче не тот.
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