Военный эксперт Александр Храмчихин: Война между США и Ираном отнюдь не исключена

Аргументы Недели → Армия 13+

31 июля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

В целом, война между США и Ираном отнюдь не неизбежна и отнюдь не исключена. Случится ли она – будет зависеть от множества факторов. Ясно лишь то, что соответствующее решение в любом случае будет принято в Вашингтоне.

Впрочем, в начале нынешнего года война почти случилась. США, по сути, совершили акт государственного терроризма, убив генерала Сулеймани. В ответ Иран нанес удар по американской базе в Ираке, причинив ей серьезный ущерб. И США ничем и никак не ответили. А это значит, что воевать с Ираном они не имеют ни малейшего желания. Гегемон нынче не тот.

Читать статью полностью: Иран и США балансируют на грани войны и мира