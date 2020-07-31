Военный эксперт Олег Владыкин: Запад явно недооценивает военный потенциал Ирана

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31 июля 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Западные аналитики скептически отнеслись к бравурным реляциям командования КСИР о результатах учений «Великий Пророк», указывая на отсутствие современного вооружения и боевого опыта у иранских военных. В Пентагоне уверены, что 5-ый флот, постоянно действующий в Персидском заливе, хорошо защищен от иранских противокорабельных ракет и ВВС. В военной обстановке, США могут развернуть в регионе несколько ударных авианосных корабельных групп и использовать свои многочисленные военные базы на Ближнем Востоке.

Российский военный эксперт Олег Владыкин, напротив, считает, что запад явно недооценивает военный потенциал Ирана, есть примеры успешных действий силовых структур Исламской республики против ВМС США. Еще свеж в памяти провал американского спецназа в попытке захватить свое посольство в Тегеране. В настоящее время боевые возможности иранских Вооруженных сил и КСИР значительно повысились. Война против Ирана любого агрессора будь то США, Израиль или страны Персидского залива – обойдется большой кровью.

Даже высокотехнологичные Вооруженные силы США в случае масштабного военного противостояния с Ираном максимум могут рассчитывать на пиррову победу, когда собственные потери у военных США будут неоправданно гигантскими.

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