Учения иранских гвардейцев завершены, эксперты Запада и России дают им оценку

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31 июля 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал в четверг заявление, объявив об окончании массовых учений, которые были названы «Великий пророк 14», и предупредил врагов Ирана о проверке их силы. Сообщает агентство Fars news.

«Учения, которые проводились с участием ВМС и Аэрокосмических сил КСИР в провинции Хормозган, в Персидском заливе и на западе пролива Ормуз, успешно завершились выполнением всех планов на море, в воздухе и в космосе », - говорится в сообщении IRGC, цитируемом Fars news. Были отработаны действия ракетных сил, в том числе запуск баллистических противокорабельных ракет шахтного, наземного и морского базирования. Проводилась практические тренировки по захвату вражеских боевых кораблей абордажными группами.

Учения «Великий Пророк» проводятся силами КСИР ежегодно в июле, начались они в 2008-м. За 12-летний период войска Корпуса значительно окрепли и приобрели практический опыт организации береговой обороны в современных войнах, говорится в заявлении командования КСИР. Отдельно было сказано об успешном учебном штурме муляжа американского авианосца в Ормузском проливе. На этом этапе учений были задействованы дроны Аэрокосмических сил КСИР, которые атаковали сам корабль и его командную вышку. Кроме того, истребители ВВС КСИР Су-22 бомбили и уничтожили заранее установленные цели на Фарерских островах, используя планирующие бомбы. Отмечено, что в ходе учений применялись высокоточные боеприпасы.

Важной частью маневров стала отработка взаимодействия ВМС и Аэрокосмических сил. В ходе этого этапа учений создавалась межвидовая сеть управления, проводились практические действия штабов, средств разведки и целеуказания, кораблей и войск.

Отработаны задачи по уничтожению морского десанта вероятного противника и его сухопутных сил, для чего проводилась ракетные стрельбы с применением комплексов Hurmoz и Fateh. Кроме того, беспилотники Shahed 181, Mohajer и Bavar успешно атаковали и уничтожили условные цели и позиции противника. Войска ПВО также участвовали в маневрах. Учения официально завершились 31 июля, накануне мусульманского праздник Ид аль-Адха.

Западные аналитики скептически отнеслись к бравурным реляциям командования КСИР о результатах учений «Великий Пророк», указывая на отсутствие современного вооружения и боевого опыта у иранских военных. В Пентагоне уверены, что 5-ый флот, постоянно действующий в Персидском заливе, хорошо защищен от иранских противокорабельных ракет и ВВС. В военной обстановке, США могут развернуть в регионе несколько ударных авианосных корабельных групп и использовать свои многочисленные военные базы на Ближнем Востоке.

Российский военный эксперт Олег Владыкин, напротив, считает, что запад явно недооценивает военный потенциал Ирана, есть примеры успешных действий силовых структур Исламской республики против ВМС США. Еще свеж в памяти провал американского спецназа в попытке захватить свое посольство в Тегеране. В настоящее время боевые возможности иранских Вооруженных сил и КСИР значительно повысились. Война против Ирана любого агрессора будь то США, Израиль или страны Персидского залива – обойдется большой кровью.

Даже высокотехнологичные Вооруженные силы США в случае масштабного военного противостояния с Ираном максимум могут рассчитывать на пиррову победу, когда собственные потери у военных США будут неоправданно гигантскими.