Минобороны отреагировало на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
28 июля 2020, 20:35[ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве обороны России ответили на претензии Финляндии, что несколько российских истребителей Су-27 днем 28 июля могли нарушить воздушное пространство страны. Это был плановый перелет.
Российские истребители совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области, они не нарушали границ других стран, сообщили в Минобороны. Полет истребителей проходил по заранее согласованному маршруту и в строгом соответствии с международными правилами.
Министерство обороны Финляндии во вторник, 28 июля, выступило с заявлением о том, что два истребителя Су-27, принадлежащих России, якобы нарушили ранее сегодня финское воздушное пространство.
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