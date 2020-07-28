Минобороны отреагировало на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

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28 июля 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

истребители Су-27, mil.ru

В Министерстве обороны России ответили на претензии Финляндии, что несколько российских истребителей Су-27 днем 28 июля могли нарушить воздушное пространство страны. Это был плановый перелет.

Российские истребители совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области, они не нарушали границ других стран, сообщили в Минобороны. Полет истребителей проходил по заранее согласованному маршруту и в строгом соответствии с международными правилами.

Министерство обороны Финляндии во вторник, 28 июля, выступило с заявлением о том, что два истребителя Су-27, принадлежащих России, якобы нарушили ранее сегодня финское воздушное пространство.