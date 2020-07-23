Минобороны опубликовало видео патрулирования Ту-22 над Черным морем
23 июля 2020, 19:52[ «Аргументы Недели» ]
Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели воздушное патрулирование над Черным морем. Как сообщили в Минобороны РФ, на некоторых участках маршрута самолеты сопровождали румынские МиГ-21.
Бомбардировщики в течение 5 часов преодолели около 4,5 тысяч километров.
Как отметили в военном ведомстве, полеты нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей регулярно выполняются российскими летчиками дальней авиации и всегда проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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