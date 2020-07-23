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Минобороны опубликовало видео патрулирования Ту-22 над Черным морем

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны опубликовало видео патрулирования Ту-22 над Черным морем
МиГ-21, фото: pixabay.com

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели воздушное патрулирование над Черным морем. Как сообщили в Минобороны РФ, на некоторых участках маршрута самолеты сопровождали румынские МиГ-21.

Бомбардировщики в течение 5 часов преодолели около 4,5 тысяч километров.

Как отметили в военном ведомстве, полеты нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей регулярно выполняются российскими летчиками дальней авиации и всегда проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Российские истребители вчера перехватили самолеты-разведчики США и Германии над двумя морями.

НС

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