Минобороны опубликовало видео патрулирования Ту-22 над Черным морем

Аргументы Недели → Армия 13+

23 июля 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

МиГ-21, фото: pixabay.com

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели воздушное патрулирование над Черным морем. Как сообщили в Минобороны РФ, на некоторых участках маршрута самолеты сопровождали румынские МиГ-21.

Бомбардировщики в течение 5 часов преодолели около 4,5 тысяч километров.

Как отметили в военном ведомстве, полеты нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей регулярно выполняются российскими летчиками дальней авиации и всегда проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Российские истребители вчера перехватили самолеты-разведчики США и Германии над двумя морями.