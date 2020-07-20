Владимир Путин присутствовал на церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Керчи

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20 июля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Два универсальных десантных корабля-вертолетоносца заложили сегодня, 20 июля, при участии главы российского государства Владимира Путина на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

Президент отметил, что по традиции корабли будут названы в честь военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления Военно-морского флота, — "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

Владимир Путин подчеркнул, что за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. "Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений", – указал Путин.

В режиме видеоконференцсвязи Путин также принял участие в церемониях закладки двух фрегатов в Санкт-Петербурге и двух атомных подлодок в Северодвинске. По его словам, новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Подлодки будут носить имена "Воронеж" и "Владивосток", в честь городов воинской славы. Фрегаты назовут "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".

Пресс-служба Путина ранее анонсировала, что глава государства пообщается с работниками предприятия "Залив", на котором запланирована закладка двух универсальных десантных кораблей проекта 23900.