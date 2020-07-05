В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок

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5 июля 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АО "РТИ"

самолеты, www.aorti.ru

Специалисты радиотехнического института им. А. Л. Минца разработали новый способ выявления летательных аппаратов, которые имеют высокую степень защиты от обнаружения их системами ПВО.

Американские истребители F-22 и F-35, например, оборудованы "стелс"-технологиями 5-го поколения, которая делает их невидимыми для радаров. Суть предложенного российскими разработчиками метода никто, конечно, не раскрывает. Известно только, что на экране радара виден не сам самолет, а его локационная тень. По оценке экспертов, новый метод может стать настоящим прорывом в обнаружении на дальних расстояниях аппаратов, построенных по "стелс"-технологии.

Предложенная структурная схема многоканального радиолокатора синтезированной апертуры (РСА) обеспечивает "единовременное формирование радиолокационного изображения с высокой разрешающей способностью, селекцию движущихся объектов на борту малогабаритного летательного аппарата и прием-передачу данных на пункт управления в реальном времени", говорится на сайте института.