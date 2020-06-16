Почему Россия так немногословна о новой системе ПВО С-500?

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16 июня 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: National Interest

Фото: Reuters

Российские источники по-прежнему молчат о разработке С-500, не говоря уже о возможных технических проблемах. С-500 практически готов, но Кремль тянет время…

Прошедший год обещает стать очень значимым для российских ракетных комплексов класса «земля-воздух». Десятки модернизированных российских артиллерийских систем готовы вступить в строй в ближайшие месяцы. Но слона – российский ракетный комплекс С-500 «Триумфатор-М» – никто и не заметил.

Следующее поколение российской противоракетной обороны С-500 может похвастаться множеством лучших в своем классе характеристик. Говорят, что он способен поражать противоракетную оборону на расстоянии шестисот километров, что на двести километров превосходит и без того мощный С-400. Дальность действия С-500 соответствует его не менее впечатляющей способности отслеживать и перехватывать до десяти ракетных боеголовок, летящих со скоростью более 4 миль в секунду (6.437 км/с).

Российские СМИ и военные эксперты полагают, что С-500 станет первой системой противоракетной обороны, способной надежно нацеливать и нейтрализовывать истребители-невидимки пятого поколения, такие как F-35. «С-500 – это удар по американскому престижу, – заявил российским СМИ главный инженер «Алмаз-Антея» Павел Созинов. – Наша система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит все широко разрекламированные американские противовоздушные и противоракетные системы».

«Триумфатор-М» был впервые анонсирован в 2011 году, а серийное производство должно было начаться в 2014 году. Эта дата была быстро перенесена на середину 2017 года, а затем на 2020 год.

Итак, чем же объясняются эти задержки? Самая первая причина, которая приходит на ум, – это проблемы с разработкой. Неожиданные, дорогостоящие технические заминки идут по пятам за дико оптимистичными сроками. Это слишком распространенная ошибка в разработке стратегических вооружений.

Последние новости дают альтернативное объяснение: С-500 практически завершена, но Кремль затягивает их выпуск по коммерческим причинам. То есть, они опасаются, что выпуск С-500 помешает массовому успеху экспорта С-400. Стратегически важные покупатели, такие как Турция и Индия, вполне могут быть недовольны тем, что они пошли наперекор США только для того, чтобы купить дорогие системы С-400, которые к моменту поставки устареют.

Кроме того, Россия захочет распространить С-500 среди своих собственных вооруженных сил, прежде чем предлагать его иностранным покупателям. Конкретные экспортные планы С-500 остаются в итоге невозможным до 2021 года даже при самых благоприятных обстоятельствах.

Эксперты считают, что Кремль выстрелил себе в ногу, обнародовав С-500 слишком рано, и теперь тянет время, пока С-400 не достигнет конца своего рыночного цикла.