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Минобороны РФ уделяет особое внимание разработкам роботов

, 15:39 [ «Аргументы Недели», ]

Минобороны РФ уделяет особое внимание разработкам роботов
Фото: Pixabay

В России разработаны универсальные роботы среднего размера МРК-27, «Соратник», «Платформа-М», способные нести различное вооружение.

Более тяжелыми машинами того же назначения являются «Нерехта» и «Уран-9». К разведывательно-инженерным машинам относятся «Курсант», «Варан», РТК-05, «Торнадо», «Вепрь», «Кузнечик», «Мангуст». «Ураны» были испытаны в ходе боевых действий в Сирии. По концепции биоморфного робота (подобного американской и китайской «Большим собакам») разрабатывается робот «Рысь». 

Читать статью полностью: Роботы будут заменять людей на поле боя

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