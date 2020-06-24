Литовские эксперты назвали сухие пайки российских солдат лучшими

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24 июня 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvzvezda.ru

ИРП российской армии. Фото: соцсети

Самым питательным и вкусным рационом обеспечены российские солдаты. К такому выводу пришли литовские эксперты, сравнившие индивидуальные рационы военных (ИРП) 14 стран.

На время полевых учений каждому российскому солдату выдается ИРП. В суточный набор входят мясные фрикадельки, гречка с мясом, овощное рагу, плавленый сыр, яблочное пюре и две пачки галет, из напитков – сок, чай и кофе, плюс одноразовая посуда, салфетки, сухой спирт и спички.

Авторы обзора оценивали вкус, питательность и даже внешний вид, рациона, что и вывело Россию на первое место. На второе эксперты поставили Германию, на третье – англичан, которые и в полевых условиях не обходятся без овсянки.