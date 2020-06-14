Военный эксперт высказал предположение, какими будут средства против гиперзвукового оружия

Аргументы Недели → Армия 13+

14 июня 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Виктор Мураховский, фото: warfiles.ru

Средства борьбы с гиперзвуковым оружием будут полностью автоматизированными, поскольку человек не сможет ими управлять, получат рулевые двигатели как у космических аппаратов и совершенно новую систему наведения.

Такие предположения высказал военный эксперт и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. По его словам, по такой же схеме уже работает российская система противоракетной обороны. Но она может вести борьбу только с баллистическими целями, летящими на гиперзвуке, но не способными маневрировать. Чтобы создать противоракету для противодействия гиперзвуковому оружию, нужен будет большой объем научно-технической работы.

Мураховский полагает, что понадобится создать систему наведения, работающей на сверхвысоких скоростях. Как известно, даже вокруг ударных гиперзвуковых ракет может появляться плазма, которая мешает наведению. При создании противоракет для гиперзвуковых целей эта проблема станет еще более острой.

Военный эксперт добавил, что для того, чтобы создать такую ракету, понадобятся новые материалы – ни одна из существующих сегодня ракет просто не выдержит перегрузок при маневрировании на гиперзвуке. Нужна будет и новая элементная база. В качестве рулей подойдут только реактивные двигатели.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия удивит другие страны появлением средства борьбы с гиперзвуковым оружием, которое хотят получить ведущие военные державы.