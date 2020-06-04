Американский эксперт рассказал об экстремальной модернизации подводного флота РФ

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4 июня 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитРоссия

подлодка, фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Россия экстремальными темпами модернизирует свой подводный флот, заявил специалист по подводному вооружению Хайт Саттон изданию Forbes. Он отметил, что РФ одновременно занимается строительством подлодок шести классов.

Саттон высоко оценил подводную лодку усовершенствованного проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир", поступившую на вооружение ВМФ РФ 1 июня. Таких субмарин Россия построит еще шесть, подводные лодки проекта 955А "Борей-А" станут главным инструментом ядерного сдерживания на море.

Далее эксперт упомянул подлодку "Белгород", признанную самой большой в мире. Она обладает сверхмощными торпедами-ракетами "Посейдон".

Спуск на воду самой загадочной подлодки в списке, АПЛ "Хабаровск" ожидается в июне - он может стать самым заметным событием года в мире ВМС, отмечает Forbes . О корабле неизвестно практически ничего - кроме того, что, как и "Белгород", он станет носителем "Посейдонов".

Подлодки проекта "Ясень" прославились скрытностью, они имеют на борту ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон", причём последние имеют гиперзвуковую скорость.

В отличие от США, Россия по-прежнему дорожит неатомными субмаринами, поскольку они дешевле в эксплуатации. Так, самой известной является серия российских многоцелевых дизель-электрических подводных лодок "Лада". Субмарины этого проекта вооружены ракетным комплексом "Калибр".