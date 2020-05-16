Экипаж подлодки «Князь Владимир» начал подводные испытания

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16 мая 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

АПЛ «Князь Владимир», фото: MOD Russia, globallookpress.com

Представители Северного флота РФ сообщили о начале подводных испытаний экипажем ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир». Подлодка «Князь Владимир» приступила к испытаниям в Белом море.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что с 12 мая экипаж действовал в надводном положении, проверяя ходовые и маневренные качества подлодки. Приемо-сдаточная комиссия завода совместно с экипажем в ходе испытаний проверяет качество устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов военного корабля. Крейсер «Князь Владимир» в конце прошлого года прошел стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».

В начале 2020 года командующий Северным флотом Александр Моисеев заявлял о поступление корабля в боевой состав летом текущего года.