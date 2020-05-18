Китай оценил Су-34: «настоящий конструкторский шедевр»

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18 мая 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

MOD Russia/via Globallookpress.com, Су-34

В Китае назвали Су-34 лучшим в мире истребителем-бомбардировщиком. Отмечается, что эта машина прекрасно сочетает в себе возможностьь выполнять фигуры высшего пилотажа, нести 8 тонн бомбовой нагрузки и наносить точные удары.

Российский истребитель-бомбардировщик отлично маневрирует, с большой скоростью перемещается, имеет мощный арсенал для ликвидации всевозможных наземных и надводных целей, в бою Су-34 умеет противостоять современным перехватчикам, отмечают эксперты китайского издания "Хуаньцю шибао".

Особо китайские специалисты отметили уникальную конструкцию планера - напоминающий "утиный клюв" нос Су-34, назвав его настоящим шедевром российских конструкторов, который предоставляет бомбардировщику существенные преимущества и придающий оригинальность внешности машине.

Такие истребители-бомбардировщики ещё рано отправлять "на пенсию", подводит итог китайское издание.