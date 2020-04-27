Россия вошла в пятёрку стран по расходам на военную оборону

Аргументы Недели → Армия 13+

27 апреля 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

MOD Russia/via Globallookpress.com, российская армия

Россия в 2019 году вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

Первыми в списке оказались: США, Китай, Индия.

Согласно годовому отчету SIPRI, наибольший военный бюджет в 2019 году имели:

США - 730 млрд долл., что составляет 38% от всех всех затрат на оборону в мире.

Китай (261 млрд долл.), Индия (71,1 млрд. долл.), Россия (65 млрд. долл.), Саудовская Аравия (61,9 млрд. долл).

"Уровень военных расходов России в 2019 году, составляющий 3,9% от ВВП, был одним из самых высоких в Европе ", -полагают в SIPRI.

В топ- 5 не вошли страны Европы. Из всех европейских стран лидером по военному обеспечению стала Германия.

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