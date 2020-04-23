Какую боевую технику использует российская армия в борьбе с коронавирусом

Аргументы Недели → Армия 13+

23 апреля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: upload.wikimedia.org, РХМ-4-01

Для борьбы с эпидемией коронавируса Вооруженные силы России начали применять инновационную технику. Это машины РХБЗ-разведки, войсковые дезинфицирующие комплексы ДКВ-1, поливочные и пожарные машины АПКМ.

Например, машина РХМ-8 - один из самых современных образцов российской техники радиационной химической и биологической разведки. Она оснащена автоматизированными комплексами, которые в кратчайшие сроки и с высокой точностью дают оценку биологической обстановке, в том числе в ходе борьбы с различными заболеваниями.

Используются также станции АРС-14КМ - авторазливочные станции нового поколения, их тактико-технические характеристики - новейшие. АРС-14КМ нужны для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов спецобработки.

Чтобы остановить распространение коронавируса, наша армия применяет как используемую ранее, так и инновационную технику, которую до этого можно было увидеть только на специализированных выставках.

Для ликвидации очагов распространения вируса задействованы и резервы Военно-морского флота. Например, выведен плавучий госпиталь "Иртыш", на котором есть возможность разместить около 450 пациентов. Оно может принимать раненых и больных как с берега, так и в море, оборудовано самой современно медтехникой.

Для транспортировки больных и медперсонала, а также для перевозки медгрузов используются военно-транспортные вертолеты и самолеты. В борьбе с COVID-19 участвуют и самые большие в мире. Так, в начале апреля российский сверхтяжелый транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" доставил медоборудование в США, а Ан-225 "Мрия" совершает регулярные рейсы в Европу с медпродукцией из Китая.

За границей, в Италии и Сербии, применялся современнейший многофункциональный мобильный модульный комплекс для анализа патогенных биологических материалов (МКА ПБА). Его аппаратура может обнаружить до 25 возбудителей инфекционных болезней, в том числе сибирской язвы, холеры и геморрагических лихорадок, при этом комплекс в состоянии одновременно проверять до 20 проб (не менее 180 проб в сутки), с точностью определения до 95%.

При необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Министерства обороны, заявил президент Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.