В Минобороны сравнили уровень подготовки офицеров ПВО в России и НАТО

Аргументы Недели → Армия 13+

19 апреля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВ "Звезда"

MOD Russia/via Globallookpress.com

Уровень подготовки специалистов ПВО стран НАТО гораздо ниже, чем у военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщил начальник цикла учебного центра военной академии ВКО им. маршала СССР Г.К. Жукова Михаил Захаров.

Захаров заявил: "Уровень подготовки отличается очень сильно - наш офицер может в любое время сесть за любое рабочее место и выполнить боевую задачу". В то же время, "натовская" школа не подразумевает взаимозаменяемости, в связи с чем каждый военнослужащий выполняет исключительно ту задачу, на которую обучен, подчеркнул Захаров.

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