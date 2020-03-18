После коронавируса НАТО уже будет не то

Аргументы Недели → Армия 13+

18 марта 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Паника от коронавируса рассыпала в пыль лживые картинки «единого альянса НАТО». После этого кризиса политическая картина мира сильно изменится.



Гриппозная паника добралась и до военных НАТО – «самого успешного военного альянса в истории», как его называют натовские чиновники. Для начала – полетел к чертям план совместной боевой подготовки минимум на полугодие. Причём речь идёт не только о натовских учениях, но и о двухсторонних учениях США со странами вне Альянса.



В самих Штатах прекращена работа учебного центра начальной военной подготовки, в котором обучается пополнение. Причём как базового курса («курс молодого бойца»), так и курсов обучения по специальности. Также закрыты курсы подготовки сержантов, прапорщиков, курсы повышения квалификации лейтенантов. Точнее, курсы прекратят набор и обучение новых кадров, а те, кто уже там, – доучатся, но без торжественного выпуска. Дошло до того, что военным рекомендовано по возможности держаться на расстоянии друг от друга.



В общем, хотели «напугать Россию и Путина», а сами перепугались так, что туалетная бумага из супермаркетов пропала. А ведь на осень намечены такие же учения DEFENDER, но против Китая и России на Дальнем Востоке. Скорее всего, их тоже отменят. Да и бумаги для подтирания задниц в Японии давно нет. Нет, никто не спорит – меры предосторожности и карантин очень нужны. Но доводить до абсурда тоже не надо.



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