Российские гиперзвуковые разработки заставили США перекроить военный бюджет

Аргументы Недели → Армия 13+

11 марта 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Американский Конгресс утвердил на 2020 г. рекордный военный бюджет в 738 млрд долларов. Говорят, в следующем году он будет ещё рекорднее. Но вместе с тем и в этом, и в будущем «рекордном» бюджетах происходит достаточно серьёзное сокращение ассигнований на закупки новых вооружений. Причём американцы «прошлись с ножницами» и порезали ассигнования практически всем видам вооружённых сил США. Что происходит?



Однако, несмотря на формальное увеличение военного бюджета, американцы урезают программу строительства ракетных эсминцев типа «Арли Бёрк» 3-й серии – основного станового хребта надводных сил США. Причём сокращение касается не только этого года, но и будущих лет. Также под нож пойдёт часть оставшихся ракетных крейсеров типа «Тикондерога». Пока ещё не решено, но возможно даже списание минимум одного из атомных авианосцев.



Почему вдруг пострадали именно крупные корабли, в общем известно – в ВМС США очень серьёзно восприняли гиперзвуковую угрозу со стороны России. Наша страна поставила на вооружение или доводит такие противокорабельные гиперзвуковые ракеты, как «Циркон», «Кинжал» и ряд других, включая и малогабаритную для отсеков истребителя Су-57. В США не скрывают, что эти ракеты способны перетопить крупные корабли и эскадры. Причём палубные истребители или противокорабельные средства поражения самих эскадр ничего им сделать не смогут – дальность пуска слишком велика.



Почему же американский военный бюджет растёт, а реальные закупки или падают, или не растут? Тут есть несколько причин. Первая – появился очередной, шестой вид ВС США – космические силы. Вторая причина – это нужда всредствах для перспективных разработок. Третья – это бюджетные ограничения.



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