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В Минобороны РФ подтвердили призыв уроженцев Донбасса в армию

, 16:28 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Минобороны РФ подтвердили призыв уроженцев Донбасса в армию
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Получивших российские паспорта жителей ДНР и ЛНР начали призывать в российскую армию. Об этом сообщили корреспонденту АН в Министерстве Обороны РФ. Официальный ответ содержит расплывчатые формулировки, но в нем читается подтверждение прежних слухов о призыве дончан и луганчан.

Ставших россиянами жителей Донбасса призывают в российскую армию. Такие слухи в Донецке и Луганске ходят уже давно. Теперь они практически получили официальное подтверждение.

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и несет равные обязанности, в том числе и по защите Отечества», — ответило российское Минобороны на запрос корреспондента АН: «При получении гражданства Российской Федерации гражданин Российской Федерации обязан явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет, а в дальнейшем – пройти мероприятия, связанные с призывом на военную службу».

Уже неофициально, как пояснили корреспонденту АН инсайдеры военного ведомства, насильно жителей Донбасса никто не призывает. Чтобы попасть в российскую армию им нужно как минимум прописаться на территории РФ. Только после этого у них появится возможность стать военнослужащим армии РФ.

У принимавших участие в боевых действиях жителей Донбасса есть еще одно ограничение. Они могут не пройти психолога и их забракуют.

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