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В Сирии сбить российский бомбардировщик Су-24 пытались неоднократно

, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Сирии сбить российский бомбардировщик Су-24 пытались неоднократно
фото: pixabay.com

Стало известно о нескольких попытках сбить бомбардировщик Су-24 в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил Telegram-канал "Военный осведомитель" со ссылкой на видеозаписи с места инцидента.

Авторы канала проанализировали несколько роликов, снятых на месте событий. На кадрах они увидели турецкий бронеавтомобиль с боевым модулем и системой радиоэлектронного подавления и людей в форме турецких военных.

Бомбардировщик ВКС России Су-24 был повторно атакован из переносного-зенитно-ракетного комплекса, что указывает на тот факт, что Турция, как минимум, поддерживает намерения боевиков уничтожать российские боевые самолеты.

Ранее "Аргументы недели" писали, что в Сети появились видеозаписи, свидетельствующие, что протурецкие боевики в провинции Идлиб на северо-западе Сирии пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 с помощью ПЗРК.

АС

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