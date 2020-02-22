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На Украине похвастались оружием, способным "выжигать российские войска"

, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине похвастались оружием, способным
globallookpress.com

Одно из украинских СМИ заявило, что Незалежная обладает оружием, способным "выжигать российские войска в случае вторжения с безопасных расстояний". Об этом сегодня сообщает интернет-портал Lenta.ru.

Автор материала в украинском издании говорит о реактивной системе залпового огня (РСЗО) "Ольха", созданной на основе советской РСЗО 9К58 "Смерч". В публикации "Ольха" названа "страшным оружием" украинского государства.

На дальности в 70 км она доставляет мощную осколочно-фугасную боевую часть в 250 кг с точностью плюс-минус 20 метров. В одном залпе одной установки "Смерч" двенадцать таких ракет: "Российские войска можно было бы выжигать".

Ранее, как сообщали АН, в Сети назвали способное ударить по силам Турции в сирийском Идлибе оружие, которым обладает Российская Федерация. Соответствующий пост появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

АС

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