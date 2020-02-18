Шойгу заявил, что США бесцеремонно грабят нефтяные богатства в Сирии

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18 февраля 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, фото: Instagram

Соединенные штаты Америки неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в САР и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По итогам переговоров глав МИД и министров обороны РФ и Италии он сказал: "Месторождения нефти, которые добывают нефть, контролируются США. Там идет неприкрытое разграбление богатств, которые принадлежат сирийскому народу. С другой стороны, запрещается завоз нефти...".

При этом, по словам российского генерала армии, большая часть территории Сирийской Арабской Республики в настоящий момент нуждается в тепле, горячей воде, электричестве. В свою очередь, отметил Шойгу, "все это берется из углеводородов, которые запрещено туда поставлять".

Напомним, ранее, как накануне уже сообщали "Аргументы недели", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал резонансное заявление. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу совместно с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера руководят войной в Ливии.