В России завершились госиспытания перспективной торпеды

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14 февраля 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Малогабаритная тепловая торпеда МТТ производства КТРВ, фото: ktrv.ru

Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) завершила госиспытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 кг, сообщил генеральный директор Борис Обносов.

"Сейчас на них оформляется документация", - приводит его слова РИА Новости. Обносов напомнил, что в 2019 году КТРВ поставила армии противокорабельные ракеты "Оникс" и вооруженные ими береговые комплексы "Бастион".

Также "ТРВ" занимается сейчас модернизацией советских торпед: "Такого количества, что заказывал СССР, сейчас, наверное, уже не нужно. Но торпеды советской разработки мы модернизируем, - рассказал Обносов агентству.

Ранее АН писали, что эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал сообщение о строительстве первого гражданского самолета Ил-114-300. По его словам, "такая машина действительно нужна" России.