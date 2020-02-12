Столтенберг заявил, что НАТО стремится избежать гонки вооружений с РФ

//Армия 13+

12 февраля 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Йенс Столтенберг, фото: Twitter

Североатлантический альянс желает избежать гонки вооружений на фоне опасений по поводу новых ракет Российской Федерации. Об этом заявил в среду, 12 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, для этого нужно "разработать новые меры контроля над вооружениями" в отношении ракет нового поколения. Об этом сегодня Столтенберг написал на своей странице в Twitter. Таков план действий альянса после распада ДРСМД.

"Новая гонка вооружений будет опасна, а также чрезвычайно дорогостояща. В этой связи мы глубоко сожалеем о разрушении ДРСМД. Новые меры контроля над вооружениями - лучший способ сохранить напряженность на низком уровне", - отметил генсек.

Ранее "Аргументы недели" писали, что Североатлантический альянс в настоящий момент занимается подготовкой "военного вторжения в Россию". Об этом заявил адвокат из Канады Кристофер Блэк, говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.