Филиппины расторгают военный договор с США

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11 февраля 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Власти Филиппин официально уведомили США о прекращении действия соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны Visiting Forces Agreement (VFA).

Об этом во вторник на своих официальных страницах в сервисе микроблогов Twitter сообщили глава филиппинского Министерства иностранных дел Теодоро Локсин и заместитель министра иностранных дел страны Додо Дюлай.

Локсин подписал уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил. Документ передан посольству США в Маниле. Ранее соответствующее распоряжение отдал президент Филиппин Родриго Дутерте.

Договор регулирует правила въезда и пребывания военных США на Филиппинах и проведения совместных учений. Решение о расторжении приняли после отказа США впустить в свою страну филиппинского сенатора Рональду дела Росе.

Ранее, как писали АН, глава Филиппин Родриго Дутерте в беседе с журналистами сравнил отношение России и Соединенных Штатов Америки к своей стране. По словам политика, Вашингтон смотрит на филиппинцев как на "вассалов".