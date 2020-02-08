Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Армия 13+

Российско-турецкие переговоры по Идлибу завершились в Анкаре

, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]

Российско-турецкие переговоры по Идлибу завершились в Анкаре
фото: pixabay.com

Переговоры российской делегации с турецкими коллегами прошли в субботу в Анкаре. Об этом сообщил телеканал Haber Turk. Стороны обсудили обстановку в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Отмечается, что переговоры проходили в Министерстве иностранных дел Турции и длились в общей сложности в течение трех часов. Ранее в МИД России также подтвердили проведение консультаций с Турцией по Идлибу.

Накануне МИД России выпустил комментарий о развитии ситуации в Идлибской зоне деэскалации, в котором упоминается информация о трагически погибших в середине января российских и турецких военных специалистах.

АС

//картина дня

Почему о Романе Карцеве забыли сразу после смерти? Где друзья и поклонники артиста? Этими вопросами главный редактор «Аргументов недели» Андрей Угланов задался в новом выпуске своей YouTube-программы #ЗАУГЛОМ.

Почему о Романе Карцеве забыли сразу после смерти? Где друзья и поклонники артиста? Этими вопросами главный редактор…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан