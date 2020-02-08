Российско-турецкие переговоры по Идлибу завершились в Анкаре

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8 февраля 2020, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Переговоры российской делегации с турецкими коллегами прошли в субботу в Анкаре. Об этом сообщил телеканал Haber Turk. Стороны обсудили обстановку в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Отмечается, что переговоры проходили в Министерстве иностранных дел Турции и длились в общей сложности в течение трех часов. Ранее в МИД России также подтвердили проведение консультаций с Турцией по Идлибу.

Накануне МИД России выпустил комментарий о развитии ситуации в Идлибской зоне деэскалации, в котором упоминается информация о трагически погибших в середине января российских и турецких военных специалистах.