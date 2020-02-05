Вашингтон анонсировал переговоры с РФ по контролю над вооружениями

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5 февраля 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Соединенные штаты Америки вскоре начнут переговоры с Россией по контролю над вооружениями. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в Вашингтоне.

"Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира - не только для США и России", - сказал он в своей речи.

Напомним, в августе прошлого года США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который ограничивал характеристики производимых ракет. Причиной, как заявляли в Штатах, стала разработка в РФ ракеты 9М729.

"Как будут установлены рамки для переговоров, пойдет ли речь о новом договоре или о продлении ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), предстоит определить", - цитирует ТАСС.

Ранее сегодня, как уже сообщали "Аргументы недели", Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные штаты Америки считают "вызовом" для себя ту роль, которую в настоящее время продолжает играть на международной арене Российская Федерация.