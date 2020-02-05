Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Армия 13+

Вашингтон анонсировал переговоры с РФ по контролю над вооружениями

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Вашингтон анонсировал переговоры с РФ по контролю над вооружениями
фото: pixabay.com

Соединенные штаты Америки вскоре начнут переговоры с Россией по контролю над вооружениями. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в Вашингтоне.

"Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира - не только для США и России", - сказал он в своей речи.

Напомним, в августе прошлого года США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который ограничивал характеристики производимых ракет. Причиной, как заявляли в Штатах, стала разработка в РФ ракеты 9М729.

"Как будут установлены рамки для переговоров, пойдет ли речь о новом договоре или о продлении ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), предстоит определить", - цитирует ТАСС.

Ранее сегодня, как уже сообщали "Аргументы недели", Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные штаты Америки считают "вызовом" для себя ту роль, которую в настоящее время продолжает играть на международной арене Российская Федерация.

АС

//картина дня

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового типа коронавируса. По его словам, для создания лекарственного препарата не хватает одного компонента.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Турция находится сейчас в двойственном положении. С одной стороны, Эрдоган помнит, что конфронтационная позиция Турции по отношению к России в Сирии и сама по себе…