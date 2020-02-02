Польша закупила американские истребители F-35

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2 февраля 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Польша подписала контракт на покупку у Соединенных штатов Америки 32 истребителей F-35. По информации польских военных, стоимость контракта составляет около 4,6 миллиарда долларов.

Церемония подписания состоялась на территории авиабазы в местности Демблин с участием президента страны Анджея Дуды, премьер-министра республики Матеуша Моравецкого и министра национальной обороны Мариуша Блащака.

Цена каждого F-35 равна 87 млн долларов. Но Польше придется понести и расходы на логистику, обучение пилотов и поставку симуляторов. Первые поставки ожидаются в 2026 году, но летчиков начнут готовить в США уже в 2024-м.

Напомним, ранее АН писали, что Сирии в воскресенье, 2 февраля, российская армия понесла серьезнейшие потери. Об этом сообщил Telegram-канал "Канал специального назначения". Информации о произошедшем пока мало.