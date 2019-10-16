Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Армия 13+

Зачем американцы придумали сверхсекретный отряд российских головорезов?

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Зачем американцы придумали сверхсекретный отряд российских головорезов?

Американская газета The New York Times опубликовала сенсационный материал. Со ссылкой на разведчиков аж четырёх западных стран она сообщила, что за рядом международных преступлений стоит сверхсекретный отряд ГРУ под номером 29155. Именно это тайное подразделение российской военной разведки уже более десяти лет ведёт «кампанию по дестабилизации Европы».

Так, по данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о её существовании недавно. Впервые отряд убийц из ГРУ выявили в 2016 году после неудавшегося госпереворота в Черногории. Там якобы готовили свержение прозападного президента аж 50 русских спецназовцев. Правда, ни одного из них так и не поймали. Однако масштабы деятельности тайного подразделения военной разведки России западные спецслужбы осознали только после отравления Скрипалей в 2018 году.

Однако, российские разведчики говорят, что  статью писали неграмотные в военном отношении люди. В нашей армии свои номера имеют только воинские части, а не входящие в них подразделения. Воинская часть ГРУ в/ч 29155, названная в публикации The New York Times «секретным элитным подразделением», которое занимается «дестабилизацией обстановки в Европе», на самом деле является обычными учебными курсами разведки.  

Почему российские разведчики со смехом реагируют на американские догадки читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

//картина дня

В мире

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Мужчину, которого в Архангельске привязали к столбу и избили, признали потерпевшим. СКР возбудил уголовное дело в отношении троих жителей города, которые ворвались к нему…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

‍Исследователи ведут поиски женщин-добровольцев, которые согласятся на роды в космосе. Эксперимент планируется провести в 2024 году. Во время этой миссии женщина родит…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Учительница Екатерина Тураносова, которую обвинили в издевательствах над детьми в коррекционной школе в Москве, подала заявление в полицию. Педагог заявляет, что…

//новости ан

В Рязанской области по кабельному ТВ вместо программы «Место встречи» на канале НТВ, пустили в эфир порнографический фильм. Неполадка длилась 15 минут, и объяснил…

//новости ан

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем планируется встретиться в октагоне теперь. Поединок может пройти уже весной следующего года. "Других достойных нет"…