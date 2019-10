Зачем американцы придумали сверхсекретный отряд российских головорезов?

//Армия 13+

16 октября 2019, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Американская газета The New York Times опубликовала сенсационный материал. Со ссылкой на разведчиков аж четырёх западных стран она сообщила, что за рядом международных преступлений стоит сверхсекретный отряд ГРУ под номером 29155. Именно это тайное подразделение российской военной разведки уже более десяти лет ведёт «кампанию по дестабилизации Европы».



Так, по данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о её существовании недавно. Впервые отряд убийц из ГРУ выявили в 2016 году после неудавшегося госпереворота в Черногории. Там якобы готовили свержение прозападного президента аж 50 русских спецназовцев. Правда, ни одного из них так и не поймали. Однако масштабы деятельности тайного подразделения военной разведки России западные спецслужбы осознали только после отравления Скрипалей в 2018 году.



Однако, российские разведчики говорят, что статью писали неграмотные в военном отношении люди. В нашей армии свои номера имеют только воинские части, а не входящие в них подразделения. Воинская часть ГРУ в/ч 29155, названная в публикации The New York Times «секретным элитным подразделением», которое занимается «дестабилизацией обстановки в Европе», на самом деле является обычными учебными курсами разведки.



