Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа

//Армия 13+

25 сентября 2019, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Не дают покоя американцам наши «зоны вне доступа», которые они называют пузырями A2/AD (anti-access and area denial – ограничение и воспрещение доступа и маневра). Речь идёт о территориях России, густо набитых дальнобойными средствами ПВО-ПРО ЗРС С-400, С-300В4 и С-300ПМ2, береговыми противокорабельными ракетными комплексами (БПКРК) большой дальности и прочей военной техникой.



В сущности, практически вся Россия является для американцев такой зоной. Но их беспокоят районы, близко прилегающие к странам, которые США считают интересными для себя. Например, Крым. Расположенная там группировка авиации и средств ПВО ВКС контролирует всё Чёрное море, часть Украины и прилегающих стран бассейна. А береговые ракетные комплексы даже без привлечения авиации и флота могут перетопить всё, что «выплывет» из Босфора. Также Вашингтон волнует Калининградский особый оборонительный район (КОР), где такая же ситуация. Да ещё и комплексы «Искандер-М», которые контролируют оттуда обширные районы Европы. Беспокоит американцев и то, что Россия перекрывает такими же методами и обширные районы своих полярных владений в Арктике и зону Севморпути. Её в США считают «принадлежащей всему человечеству». В первую очередь – себе.



Российские зенитные, противокорабельные и наземные ракеты, базирующиеся в районе Калининградской области, могут угрожать большей части НАТО, в связи с этим ВВС США подготовили план прорыва созданной там российской системы ПВО, заявил генерал Джеффри Харриджян. Правда, детали этого плана он раскрывать не стал.



Скорее такие заявления генералы США делают для того, чтобы успокоить обывателей, мол, не переживайте, у нас всё под контролем, Америка «снова стала великой» (как обещал Трамп), мы со всем справимся. Правда, на самом деле США боятся связаться не то, что с Россией, но и с КНДР и Ираном. Который в грош не ставит американскую мощь и делает то, что считает нужным.



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