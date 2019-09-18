Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия 13+

Видео ФСБ: пограничники задержали более 160 браконьеров из КНДР

18 сентября 2019, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников пограничной службы на месте задержания во вторник, 17 сентября, двух шхун и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море. 

СК: возбуждено дело после нападения браконьеров КНДР на пограничников РФ в Японском море

СК: возбуждено дело после нападения браконьеров КНДР на пограничников РФ в Японском море

Российские пограничники получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Позднее стало известно, что ФСБ РФ задержала за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР.

Позже число северокорейских браконьеров, задержанных после нападения, возросло до 161, передает РИА Новости. Среди иностранных граждан также есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Нарушителей доставят в порт Находка.

ФСБ заявляла о трех пострадавших российских военных. Следственный комитет 18 сентября уточнил, что пострадали четверо россиян, один из них получил огнестрельное ранение. Ведомство возбудило дело по статье 317 Уголовного кодекса РФ.

Видео предоставлено агентством ТАСС

АС

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…

//новости ан

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

//новости ан

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан