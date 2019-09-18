Видео ФСБ: пограничники задержали более 160 браконьеров из КНДР

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18 сентября 2019, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников пограничной службы на месте задержания во вторник, 17 сентября, двух шхун и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море. СК: возбуждено дело после нападения браконьеров КНДР на пограничников РФ в Японском море

Российские пограничники получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Позднее стало известно, что ФСБ РФ задержала за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР.

Позже число северокорейских браконьеров, задержанных после нападения, возросло до 161, передает РИА Новости. Среди иностранных граждан также есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь. Нарушителей доставят в порт Находка.

ФСБ заявляла о трех пострадавших российских военных. Следственный комитет 18 сентября уточнил, что пострадали четверо россиян, один из них получил огнестрельное ранение. Ведомство возбудило дело по статье 317 Уголовного кодекса РФ.





Видео предоставлено агентством ТАСС