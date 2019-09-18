СК: возбуждено дело после нападения браконьеров КНДР на пограничников РФ в Японском море

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18 сентября 2019, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Следком РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море. Инцидент произошёл во вторник, 17 сентября.

"Возбуждено уголовное дело по факту нападения ... по признакам преступления... "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении СК РФ.

Организованы оперативно - следственные мероприятия.

Напомним, что во вторник сотрудники российской погранслужбы получили ранения при нападении экипажа шхуны КНДР в Японском море на осмотровую группу. Известно, что при проверке рыболовных шхун браконьеры оказали сопротивление, в результате которого пострадали четыре пограничника, один получил огнестрельное ранение.

Задержаны две северокорейские шхуны и более 80 человек. В среду их должны доставить в приморский порт Находка.