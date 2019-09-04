К чему готовят солдат России, Узбекистана, Пакистана, Индии и Китая?

16 сентября 2019 года начнутся военные учения Российской Армии "Центр-2019". В этом году в них будут участвовать 128 тыс. человек, более 20 тыс. единиц бронетехники и артиллерии и более 600 самолётов и вертолётов и порядка 20 кораблей.



Основная часть манёвров пройдёт на азиатских полигонах в России – в Чебаркуле, Юрге, под Алейском и так далее. Но часть учений «Центр» состоятся в европейской части страны на полигонах Донгуз, Тоцкий и Аданак. Для неё заявлено менее 13 тыс. участников. Причём 2300 человек из них прибудут в Россию из 8 иностранных армий.



В этом году число стран – участников учений тоже рекордное. В прошлый раз был один Казахстан, а сейчас добавились ещё 2 участника ОДКБ – Киргизия и Таджикистан. А также Узбекистан, Пакистан, Индия и, конечно, Китай. Участие КНР будет весьма масштабным. В Россию прибудет более 1,6 тыс. китайских солдат, сотни единиц бронетехники, 30 самолётов и вертолётов.



Официально совместные учения в рамках ОДКБ и ШОС не направлены против кого-то, и вообще они контртеррористические. Но, разумеется, это не так. Масштаб, отрабатываемые задачи, привлекаемые силы и рода войск говорят о том, что «террористы», скорее всего, могут быть одеты в «Мультикам» и нести звёздно-полосатые шевроны.



Важен и политический аспект учений «Центр-2019». Сам факт участия индийцев и пакистанцев в совместных учениях дорогого стоит. И всё – под российским командованием, что даёт надежду на повышение уровня сотрудничества между этими странами. Иностранцев также интересует передовой российский опыт, полученный в операциях ВС РФ последних лет. Можно отметить и всё более явное возвращение в военную орбиту России Узбекистана, который при новом президенте совершил серьёзный разворот к Москве и к объединяющим нас всех ценностям.



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