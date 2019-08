В Южной Корее американских военных покатали на российском танке

Американские военнослужащие устроили заезд на российских танках Т-80 во время боевых учений с Республикой Корея. Снимки и видеозаписи появились накануне в сервисе микроблогов Twitter.

Военнослужащие 1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой (танками Т-80 и БМП-3), стоящей на вооружении южнокорейских военных.

Напомним, российский Т-80 представляет собой грозную боевую машину с единой газотурбинной силовой установкой. Это первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой.

Кроме того, эта российская машина получила также неофициальное название - "летающая". Причина такого прозвища заключается в том, что этот танк способен совершать стремительные прыжки в воздух.





Partnership doesn't get better than this.



Outstanding Day today with our ROK partners from the 80th AR BN.



We Go Together!@1stCavalryDiv @1stcav3bct @2INFDIV @2IDCG @EighthArmyKorea pic.twitter.com/DjEm12s9jZ