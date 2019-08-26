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В Южной Корее американских военных покатали на российском танке
26 августа 2019, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
Американские военнослужащие устроили заезд на российских танках Т-80 во время боевых учений с Республикой Корея. Снимки и видеозаписи появились накануне в сервисе микроблогов Twitter.
Военнослужащие 1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой (танками Т-80 и БМП-3), стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Напомним, российский Т-80 представляет собой грозную боевую машину с единой газотурбинной силовой установкой. Это первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой.
Кроме того, эта российская машина получила также неофициальное название - "летающая". Причина такого прозвища заключается в том, что этот танк способен совершать стремительные прыжки в воздух.
The T-80 in ROK .A rare beast indeed. https://t.co/tuwoeiY9mU— Ninjamonkey (@Aryanwarlord) 25 августа 2019 г.
Partnership doesn't get better than this.— 3-8 CAV (Warhorse) (@3rd8cav) 21 августа 2019 г.
Outstanding Day today with our ROK partners from the 80th AR BN.
We Go Together!@1stCavalryDiv @1stcav3bct @2INFDIV @2IDCG @EighthArmyKorea pic.twitter.com/DjEm12s9jZ
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