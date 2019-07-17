Атомные авианосцы выведут Россию в лидеры мировой геополитики

Сегодня держава, считающая себя морской, должна оказывать влияние не на прибрежные воды, а на весь Мировой океан. Отсюда появляются не просто боевые корабли, а корабли экспедиционного типа. Как правило, это десантные корабли, эсминцы, авианосцы. Только с таким «инструментарием» можно оказывать военно-политическое давление. Корабль не просто посол, а сила, которая диктует определённые условия.



Россия должна демонстрировать флаг в любой точке мира, и тогда с нами будут считаться. Название «сирийский экспресс» придумали не мы, а американцы. И добавили, что Россия вступила в элитный клуб государств, способных обеспечить присутствие своей группировки в любом районе мира.



Будущее ВМФ любой страны, претендующей на статус морской державы, серьёзного игрока мировой геополитики, – крупные надводные корабли. Малый корабль – это слабая ПВО, малая автономность плавания. Но, и это самое главное, малый корабль в условиях волнения свыше 3–4 баллов ограничен в возможностях применения любого оружия, которое у него есть на борту.



К строительству авианосцев Россия приступит в ближайшем десятилетии. В мире неспокойно, районы добычи полезных ископаемых и сырья всё дальше от мест переработки и потребителей. Надо иметь возможность защититься.



Сенсацией недавнего Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге стал проект авианосца с атомной силовой установкой проекта 11430 «Ламантин» Невского ПКБ. Водоизмещение – до 90 тыс. тонн (вдвое крупнее «Кузнецова»), длина – 360 метров, авиагруппа – из 60 летательных аппаратов различных типов. Главком ВМФ Николай Евменов смотрел на макет с удовольствием, но сказал слова прямо противоположные ожиданиям: – Строить мы их будем, но, наверное, сейчас время ещё не пришло. Время пришло восстановить техническую готовность того, что у нас есть, и дать задел на будущее. Атомный авианосец, конечно, будет, но не в ближайшей перспективе.



Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".



