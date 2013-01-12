В восточную часть Средиземного моря, то есть к берегам охваченной гражданской войной Сирии, прибыл большой десантный корабль "Саратов" Черноморского флота для участия в учении Военно-Морского Флота России.

Во время перехода на корабле вышел из строя один из дизель-генераторов, силами экипажа устранить поломку не удалось. БДК "Саратов" следует в назначенный район в сопровождении спасательного судна "СБ-406" Северного флота.

В связи с этим командованием принято решение о проведении необходимого ремонта с привлечением специалистов плавмастерской "ПМ-56", на борту которой имеются необходимые запасные части.

По завершении ремонта БДК "Саратов" присоединится к группировке ВМФ в восточной части Средиземного моря и примет участие в запланированном на конец января 2013 г. межфлотском учении. Об этом сообщило Управление пресс-службы и информации Минобороны России.

"АН" писали, что в декабре командующий ВДВ, генерал–полковник Владимир Шаманов заявил, что российские воздушно-десантные войска готовы обеспечить эвакуацию граждан России из Сирии при необходимости. Тогда же МИД РФ сообщил, что план эвакуации россиян из САР разработан на всякий случай.

МЧС, МИД России и Минобороны подготовили план масштабной операции по эвакуации российских граждан из Сирии, согласно документу, за несколько дней силовики готовы вывезти из опасного региона около 30 тысяч россиян.

Спасатели предусмотрели несколько способов и маршрутов для эвакуации россиян. Первый путь – комбинированный. Людей будут на автомобильном транспорте доставлять в сирийские порты Тартус и Латакия и переправлять оттуда морем на Кипр, в порт Ларнака. Оттуда беженцев перевезут в Россию самолетами МЧС и Минобороны, а также регулярными рейсами "Аэрофлота" и "Сайпрус Эйрвейз".

Также в эвакуации российские власти планируют задействовать четыре пассажирских парома. Сейчас они находятся в акватории Красного, Средиземного и Черного морей. Также в операции предполагается участие сторожевых и больших десантных кораблей Балтийского и Черноморского флотов.

2 января Минобороны РФ сообщило о том, что в конце месяца российские моряки намерены провести в Средиземном и Черном морях учения беспрецедентного масштаба. В конце декабря большие десантные корабли "Азов" и "Николай Фильченков" вышли из Новороссийска в сирийский порт Тартус с бойцами спецназа морской пехоты и несколькими единицами боевой техники на борту.

В начале января в это же направлении выдвинулся и БДК "Саратов". На следующей неделе он зайдет в Тартус, где располагается пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.