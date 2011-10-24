Военные в российской армии могут на месяц остаться без зарплаты

Российские военнослужащие могут на месяц остаться без зарплаты. Несколько офицеров армии и членов их семей сообщили об изменениях в правилах начисления денежного довольствия, разработанных Министерством обороны РФ.

Источник в военном ведомстве уточнил, что речь идет об унификации схемы выплат денежного довольствия военнослужащим и гражданскому персоналу, передает РБК.

До изменений зарплата офицерам за текущий месяц начислялась в 20-х числах этого же месяца, то по новым правилам денежные средства будут выплачиваться военнослужащим только в следующем месяце по итогам предыдущего. Именно так происходит у большинства работающих в нашей стране. Об изменениях военнослужащих никто не предупредил, о том, что они не получат зарплату в 20-х числах октября, семьи офицеров узнали по факту. Офицерские жены говорят, что получили зарплату за сентябрь в 20-х числах того месяца. А за октябрь будет в ноябре, через два месяца? Женщины волнуются - это большой удар по семейному бюджету.

Возможно, оперативное введение новой зарплатной схемы связано с ожидаемым в начале 2012 года резким повышением окладов военнослужащих. При старой схеме увеличенное денежное довольствие выплачивалось бы офицерам в 20-х числах января, а при новой схеме выплаты переносятся на февраль: у Минобороны будет время на отработку механизма расчета.