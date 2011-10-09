В Москве возле здания министерства обороны в воскресенье начинается акция офицеров Российской армии, до сих пор не обеспеченных жильём. Её участники разобьют палаточный лагерь и будут пикетировать военное ведомство.

Акцию планируется проводить до тех пор, пока чиновники не отреагируют на их требования.

Офицеры возмущены новыми поправки Минобороны к 200-му приказу министра Сердюкова. Об этом радио "Эхо Москвы" сообщил член общественного Совета по защите прав военнослужащих Дмитрий Гудков.

Из документа предлагают убрать 47-й пункт, благодаря которому очередники до сих пор получают деньги. Акция рассчитана на два дня и согласована с московскими властями.