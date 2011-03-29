В Крыму проходят совместные учения украинцев и британцев

В Старом Крыму, на базе Черноморского тренировочного центра морской пехоты войск береговой обороны ВМС ВС Украины проходят практические занятия по обмену опытом в выполнении миротворческих миссий. Учения проходят между Королевскими морскими пехотинцами ВМС Великобритании и их украинскими коллегами.



Капитан роты морской пехоты Олег Савинов рассказал сайту Керчь.fm, что учения "отработаны хорошо, все элементы, которые планировались – выполнены в достаточном количестве и в хорошем порядке, в принципе, мы довольны. Состав доволен, что он проходит такие курсы. Мы не получаем новые какие-то знания, нас не учат, мы просто делимся опытом. У них есть более новые какие-то моменты, которые они показывают нам, мы показываем то, что мы умеем. Подразделения у нас обучены. Принимали участия и в Косово, и подразделения были в Ираке – мы уже имеем опыт в выполнении миротворческих операций. Просто это самый свежий опыт, который мы получаем".







