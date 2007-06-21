Преступление. А кому наказание?

На приеме у психолога Рамиля Гарифуллина женщина, потерявшая свою дочь.

– ВОТ уже три года, как нет моей любимой дочери. Ее отравил друг. Почему я мучаюсь до сих пор? И эти страдания накатывают волнами: то ничего не беспокоит, то вдруг слезы подступают, и апатия такая, что жить не хочется. Начинаешь вспоминать, мысленно разговаривать с дочерью. Я уверена, что она простила человека, который ее отравил.

– А как вы узнали, что она простила, ведь ее уже нет в живых?

– Она мне во сне сказала, что прощает его за то, что он ее отравил. Это произошло на вечеринке. Они пошли в гости, нарядные, счастливые. И вдруг мне вечером сообщают, что дочь мертва. Что-то выпила или съела, ей стало плохо, и она умерла. В морге сказали, что ее отравили. Началось расследование. В конце концов в этом сознался ее лучший друг. Он был наркоманом, алкоголиком. И любил ее настолько сильно, что отравил. Еще раз повторяю, я ему тоже все простила, и мне сразу стало легче.

– Простили?

– Я любила их обоих. Они хотели пожениться. И для меня почти ничего не изменилось, даже когда я узнала, что он наркоман. Дочь пыталась ему помочь: возила к психологам, психотерапевтам. Становилось лучше только на короткий срок. А в последнее время он стал очень агрессивным, раздражительным, особенно когда ему не давали денег на наркотики, сам он нигде не работал. А моя дочь успешно занималась бизнесом – работала риелтором, продавала квартиры. И конечно же значительная часть ее доходов уходила ему на наркотики.



(Психоанализ показал, что у пациентки подвешенное, или двойст­венное, состояние. Она, казалось бы, простила друга своей дочери, но в глубине ее души до сих пор таится ненависть. Поэтому она страдает. Можно предположить, что подсознательно она хочет, чтобы друг ее дочери тоже пострадал. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)



Пусть он живет. В последнее время он уже не употребляет наркотики, вылечился и прекрасно живет. Женился, и все у него нормально.

– Вы действительно рады тому, что человек, который убил вашу дочь, сейчас счастлив?

– Да, рада. Сначала я долго думала, подавать заявление в суд или нет? Одни знакомые говорили, что таких людей надо наказывать, а другие – что лучше простить, все равно дочь не вернешь. Потом я ходила к священнику, он тоже посоветовал простить. Я послушалась и простила.



(Часто преступники паразитируют на доброте верующих родственников своих жертв и не получают должного наказания.)



Мне действительно стало легче. Единственная, кто меня огорчал, это мать того парня (пауза). Она занимается магией и как-то на меня воздействовала.



(Анализ показал, что скрытое воздей­ствие действительно было – манипуляция сознанием и подсознанием моей пациентки со стороны матери преступника.)

– Она вас убеждала простить ее сына? Угрожая вам своим магическим воздейст­вием?

– Мы с ней подолгу разговаривали. Она рассказывала очень интересные вещи, про разные философии, магию, тео­рии о смерти. И чем больше рассказывала, тем больше я прощала ее сына. (Пауза.) Она, конечно, сильно воздейст­вует на меня. Я даже заснула один раз во время нашей беседы. А она все продолжала что-то говорить. Когда я проснулась, мне показалось, что я стала относиться к ее сыну даже с любовью.



(Судя по всему, женщина приняла решение не наказывать преступника, после того как у нее изменились установки в отношении этого парня. А они изменились именно благодаря гипнотическому воздействию его матери.)



– Расскажите подробнее о том, как складывались отношения вашей дочери с другом?

– Познакомились они на дискотеке. Он часто приходил к нам в гости, ночевал. Я его воспринимала как собственного сына. Мне даже казалось, что он положительно влияет на дочь. Он был старше ее на три года, и мне это нравилось.

– А семью они не хотели создать?

– Не хотели.



(Дальнейший анализ показал, что взаимоотношения парня и девушки были по схеме «ребенок–ребенок», поэтому рожать детей они не хотели. Кроме того, тогда они нигде не работали, жили на средства родителей.)



– Вы наблюдали, как ваша дочь и ее парень проводят время в безделье, и не препятствовали этому?

– Через некоторое время я стала возмущаться и заставила дочь работать. Она начала заниматься бизнесом и встала на ноги. А вот ее парень так никуда и не уст­роился. А я узнала, что он наркоман и алкоголик.

– Так вы действительно рады, что сейчас у этого парня все хорошо?

– (После паузы, плачет.) И рада, и нет. Я же сказала ему, что простила его.



– Но на самом деле вы его не простили. Поэтому и страдаете.

– Но я бы не хотела, чтобы его засудили…

– Во сне ваша дочь просит вас передать ее парню, что она его простила. Но ваши сновидения – это ваш внутренний психический мир, это вы простили, а не дочь. Как вы думаете, она бы позавидовала своим подругам, которые остались на этом свете, а она молодой ушла на тот свет?



(Женщина начинает плакать.)



– Когда я вижу ее процветающих подруг, мне становится плохо. Возможно, она и позавидовала бы им. Я же все время думаю, что ей сейчас хорошо, она уже в вечности.

– Когда вы говорите, что дочери сейчас хорошо, в вас включается механизм самоподбадривания, самопсихорегуляции, создания необходимых иллюзий. А вы должны вырваться из них. Никто не знает, каково сейчас вашей дочери. Вы же страдаете от внутреннего противоречия. С одной стороны, простили парня, а с другой – нет. Тем более прошли психологическую обработку со стороны его матери.

– Но я простила его не только потому, что увидела свою дочь во сне, и не только потому, что была обработка со стороны его матери. Мне кажется, еще и потому, что он совершил преступление, будучи невменяемым. Что взять с наркомана?



(Некоторые наркоманы очень жестоки. Они порой готовы совершить все что угодно даже с родственниками.)



– Получается, что в нем существуют две ипостаси: одна больная, другая здоровая, которая все понимает. Так можно оправдать любого преступника. Они всегда являются жертвами дефицита любви в дет­стве или жестокой среды. Но необходимо руководст­воваться социальной целесообразностью. В тюрьме многие раскаиваются, но выходят и вновь почему-то совершают преступления…

– И какую же его ипостась надо наказывать? Он сейчас возвратился в свое нормальное душевное состояние, а убило мою дочь другое существо.



(Обе ипостаси принадлежат одному субъекту – убийце дочери пациентки.)



Священник сказал, что если я буду судиться с этим наркоманом, то уничтожу еще одну судьбу, потому что в тюрьме покалечат его душу.



(Известно, что самое суровое наказание преступников часто имеет место для того, чтобы профилактически воздейст­вовать на потенциальных преступников. То есть для того, чтобы такие преступления впредь не совершались. Оправдание смерти – это философские вопросы. Но есть и социальная необходимость.)



– А что если ваша дочь тоже употребляла наркотики, а вы скрываете ее деградацию? Может, вы ощутили ее негативное влияние на того парня? Это же как надо себя вести, чтобы довести молодого человека до убийства?

– Возможно, моя дочь была виновата в том, что этот парень стал наркоманом. Поэтому я чувствую, что должна его простить.



(Судя по всему, это был феномен созависимости. Девушка хорошо зарабатывала, опекала парня, и он подсел на ее деньги. Анализ показал, что женщине хотелось, чтобы ее дочь была виновата в том, что довела своего парня до состояния, благодаря которому он совершил преступление. Это защита самозаблуждением, самоподбадривающая иллюзия.)



– Друг дочки после ее смерти пришел ко мне, и мы душевно общались. Он же сам сознался мне в убийстве. А я его пожалела. Мы стали с ним общаться.

– Потом он попросил у вас деньги на наркотики? Наркоманы очень хорошие манипуляторы.

– Да, через неделю стал просить у меня денег, и я давала.

– Почему же он не брал деньги у своей матери?

– Она же маг. Он ее с детства боялся и до сих пор боится и сильно уважает, поэтому и не просит у нее на наркотики.

– Получается, что вас он не уважает? И вашу дочь не уважал… А вы продолжаете поддерживать его. Это бессовестно. Вы должны понять, что явились жертвой манипуляции.

– (Плачет.) На меня все сразу свалилось. Сначала умер муж, потом дочь.



(Муж страдал алкоголизмом и просто спился. Психоанализ показал, что психологические установки дочери были сформированы именно алкогольными установками отца. Поэтому ей было легче дружить с пьяницами и наркоманами.)

Химеры и иллюзии, которые построила себе моя пациентка, чтобы оправдать убийцу и остаться пассивной в отношении его наказания, лишь какое-то время уберегали ее от страданий. Понимая это, я помог разрушить эти иллюзии. Сновидение, в котором дочь просила простить парня, к реальности никакого отношения не имело. Пациентка окончательно осознала, что явилась жертвой манипуляции со стороны родственников преступника, и ее страдания перешли в иное качество, с тенденцией на уменьшение.