Большая любовь к маленьким

На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры, шоу-бизнеса, да и просто самые обычные люди проходят сеансы психологического анализа в кабинете известного психолога Рамиля ГАРИФУЛЛИНА.

В КАБИНЕТ вошла женщина с девятилетним сыном.



– Я просто хотела бы проконсультироваться с вами. Узнала, что среди педагогов встречаются педофилы, и стала переживать. Я, конечно, ничего не имею против большинства преподавателей. Они любят наших детей. Но как подумаешь… Уж лучше пусть ненавидят! Неужели нельзя как-нибудь тестировать их при приеме на работу?



(Педофилы порой прячутся за «маской», и вычислить их очень трудно. Сейчас нужно быть особенно бдительными. В последнее время педофилы активизировались, и на то есть причины.– Прим. Рамиля Гарифуллина.)



– Как их определить? А у вас такие лечатся?



(Действительно, есть люди, у которых сексуальное безумие – явление хроническое. Раньше это называли извращением и боролись с ним. Но сегодня это слово практически исчезло из лексикона специалистов и обывателей, трансформировавшись в модный термин «девиация» или, в худшем случае, в «расстройство». Педофилы уже не очень стесняются своей ориентации и ведут себя более раскрепощенно.)



– Однажды у меня на приеме был молодой учитель русского языка и литературы в 5-м классе. Мужчина признался, что боится совершить преступление. До сих пор его пристрастие к мальчикам выражалось лишь в сексуальных фантазиях, но он не шел на преступление.



(Вообще в России немало педофилов среди преподавателей (да простят нас достойные учителя), причем некоторые из них имеют звание «заслуженный»... Например, на счету ставропольского заслуженного учителя РСФСР Анатолия Сливко 9 садистски изнасилованных и убитых мальчиков. Ранее был разоблачен педагог с высокими регалиями, участ­ник многих телепрограмм, директор москов­ского дет­дома Дмитрий Карпов, который в течение многих лет совращал девочек от 8 до 14 лет.)



– Значит, я права. Не стоит стесняться излишней подозрительности.



(Я чувствую, что женщина пришла с более серьезной проблемой, но не хочет или не может о ней рассказать.)



– Если преподаватель ходит в походы, спит в одной палатке, устраивает факультативные занятия лишь с детьми одного пола, это уже подозрительно. Почему взрослый дяденька вдруг подходит к детям и начинает с ними сюсюкать? Быть может, в нем проснулась ностальгия по ушедшему навсегда детству? Вполне возможно, но весьма редко. Быть может, человек просто любит детей, которые привлекают его своей добротой, искренностью, непосред­ственностью? Не исключено.

– Я не должна подозревать одного преподавателя? Но я действительно боюсь, что он совратит моего сына!

– Дело в том, что в отношениях между взрослыми и детьми преобладает либо потребительское, либо ответственное отношение. При потребительском – дальше ласкового воркования, заигрывания, лжедоброты дело не доходит. При ответственном – человек пытается воспитывать ребенка, давать ему полезные советы, оберегать. Взрослые, которые подходят на улице к чужим детям, чаще всего – потребители, но не обязательно педофилы.

– И все-таки вы мне объясните, как их определить. У моей знакомой, например, муж оказался педофилом. Она была в ужасе: муж часто заставлял ее в постели играть роль ребенка. Он ей признался, наглец, что его часто посещают эротические сны, где он совокупляется с детьми.

– Внешне педофилов определить очень трудно, большинство из них выглядят вполне респектабельно, так как, по наблюдениям специалистов, среди них много ответственных работников: преподавателей, руководителей, чиновников и людей творческих профессий.



(Однако этих субъектов можно вычислить по другим признакам – вербальным и невербальным. Вербальные – это разговорные. Как только появляется чересчур «добрый» дядя (а бывает, и тетя), который навязчиво что-либо обещает и настойчиво предлагает куда-нибудь пройтись, то дети обязательно должны сообщить об этом родителям или директору школы. Это нужно внушать малышам чуть ли не с пеленок. В таких случаях лучше перестраховаться, чем допустить трагедию.)

– Если бы репетитором была женщина, то не было бы проблем.



(Я начинаю догадываться, что проб­лема в каком-то репетиторе.)



– Это заблуждение. Женщины гораздо реже подвержены педофилии, но не составляют исключение. Они действуют более скрыто и тонко, однако последствия не менее трагичны. В моей практике был случай, когда в процессе психоанализа выяснилось, что с 5- до 7-летнего возраста пациент имел контакт с воспитательницей детсада, которая каждый день во время тихого часа ласкала половой член мальчика. Малыш ничего не сказал родителям. Впоследствии ребенок не хотел не то что общаться, но даже смотреть на свою воспитательницу. Со временем душевная травма переросла в психическое заболевание. Давайте поговорим о вашей проблеме. Вы подозреваете одного из школьных учителей сына в педофилии?

– Нет. Этот педагог-репетитор в нашей школе не работает. Он приходит к нам домой три раза в неделю. Сначала он мне очень нравился: обходительный, лаcковый, добрый. Даже выручал иногда. Когда мне срочно нужно было куда-то отлучиться, оставался с сыном дома. Один раз он даже заночевал у нас, когда я на всю ночь задержалась на работе. Но после того, что произошло… Думаю, а вдруг в эту ночь что-то было? Мне страшно. (Плачет.) Спрашиваю сына, а он отказывается что-либо рассказывать… Но я же чувствую, что что-то произошло.

– А почему у вас возникли страх и подозрения?

– Как-то я вернулась с работы раньше времени. А они вдвоем в ванной. Мой мальчик лежит в ванне, брызгается, смеется. Он в плавках стоит рядом. (Женщина плачет.) Я была в шоке. Но сделала вид, что не огорчилась. Говорю: «Одевайтесь и идите заниматься. Я не за водные процедуры плачу, а за уроки математики». Они быстро оделись. Но я почувствовала, что репетитор как-то по-другому начал себя вести, по-другому стал с сыном разговаривать, не с тем азартом.

– Вы потом у сына узнали, часто ли репетитор устраивал эти водные процедуры?

– Узнала и поняла, что за этим что-то скрыто. Оказалось, что они эти водные процедуры устраивали уже несколько раз. И репетитор почему-то попросил сына, чтобы он не рассказывал мне об этом. Что он сделал с моим мальчиком? Сынок ничего не рассказывает. Про водные процедуры он мне не говорил. Значит, может скрыть и что-то другое.



(Женщина опять плачет.)



– Неужели сын вам ничего не рассказывает о том, как они общаются с репетитором, когда вас нет дома?

– Сын говорил, что он как-то странно смотрит на него. Хотя, может быть, преподаватель не виноват? Не хочу клеветать на него. Но на всякий случай хотела бы себя обезопасить. Как нам быть? Обижать человека не хочется, но вдруг он педофил.



(Обращаюсь к мальчику.)



– Как твой репетитор вел себя в ванной?

– Мы просто плескались, и все.

– А может быть, он просил тебя еще что-нибудь делать?



(Пауза. Мальчик смотрит на маму. В глазах тревога.)



– А что он может просить?

– Ну, например, он не просил прикоснуться тебя руками к его телу?



(Невербальные признаки педофилов: они быстро приближаются к детям, трогают их, обнимают. Блуждающие руки сластолюбцев как бы невзначай касаются половых органов ребенка.)



– (Пауза.) Нет. А, вспомнил! Два раза у него спина зачесалась, я почесал. И все.



(Мать начинает реветь на весь кабинет, но останавливается и спрашивает.)



– Чем почесал спину?

– Спиной…

– То есть как это «спиной»?

– Вот так, повернулись друг к другу спинами и почесались. Друг о друга. (Мальчик показывает на маме.) Вот так.



(Испуганная мать кричит.)



– Все, это педофил! Сынок, что еще он просил сделать?



(Мальчик, видя, что мама начала сильно плакать, тоже захныкал.)