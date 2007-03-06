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Если плакать от счастья – то в церкви

На приему у психролога Рамиля Гарифуллина певец Сосо Павлиашвили

№ 10(44) от 06.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Если плакать от счастья – то в церкви

Мой пациент выглядел сосредоточенным и серьезным. Агрессии я не почувствовал, но весь его облик выражал готовность чему-то противостоять.

- Я чувствую, что вы чем-то встревожены?

- Грузия меня родила, воспитала, но я гражданин России. Россию я обожаю. Надо принять меры, чтобы нас не превращали в пушечное мясо на улицах Москвы. (Пауза.) Мне жалко скинхедов. Они останавливают развитие России. Не одно цивилизованное государство не будет иметь дело с такой страной.

 (На лице моего пациента ужас. Может быть, это нев­роз, вызванный беспричинными беспокойствами, или нормальная реакция на какое-либо негативное событие. - Прим. Рамиля Гарифуллина.)

- Может быть, вы просто чрезмерно восприимчивы?

- Вчера на моего дру­га-соотечественника возле супермаркета напала стая скинхедов, человек восемь-девять. Ножом ударили в правое плечо. Милиция разогнала их. Наступает время выживания, противостояния. Это самый большой ужас.

 (Я сразу предположил, что мой пациент страдает от последствия посттравматического стресса. Но так ли это?)

Парень, которого пырнули, борец. Он со мной работает. Потрясающий, культурный человек. Ему сделали две операции, и, к счастью, он выжил. Он из Сухуми, но давно уже здесь живет. Как спортсмен отстаивал честь России. А эти скинхеды с фашистской символикой хотят защищать Россию. От кого? От чего? Они встают против церк­ви. Верующий человек такого ни за что не сделает.

- После этого происшествия у вас возник страх за свою безопасность? Раньше его не было?

 (Очень часто фобии моих пациентов возникают как следствие реального события, при котором возникла опасность для жизни. Пациент как бы теряет опору и в условиях, в которых ранее не испытывал страха, начинает его испытывать, не доверяя статистике, говорящей о малой вероятности угрозы.)

 - Я боюсь за своего сына. Слава богу, он уже закончил Суворовское. Сейчас учится в Военно-техническом университете на втором курсе. Но он, конечно, тоже гуляет на улице.

 - А были какие-то агрессивные акты в отношении вас?

 - Нет. Мы не говорим о тех людях, с которыми я общаюсь. Политики не должны, но могут допускать ошибки. Но мы-то, люди, не должны идти на поводу их ошибок.

 (Мой пациент защищается интеллектуализацией, уводя проблему собственного страха в отвлеченные политические темы.)

Здесь уже идет война. Политикам невыгодно говорить об этом, но чуть ли не каждую неделю кого-то убивают на улицах.

- Вы боитесь ходить по улицам?

- Я в машине езжу. Но речь не об этом.

 (Защита дезориентацией. Мой пациент опять уходит от анализа истинного источника своего страха.)

Гибнут дети, с одной и с другой стороны. Скинхедам ведь по 17-18 лет, а они уже морально мертвые.

- У вас в душе происходит конфликт. С одной стороны, вы сейчас живете в России, которую любите, а с другой - она является для вас источником опасности?

- Конфликта нет. В 1917 году эту страну использовали для того, чтобы пришли моральные уроды, разрушили церк­ви и принесли красный флаг. Сейчас происходит то же самое.

(И вновь защита интеллектуализацией. Психоаналитикам часто приходится выслушивать социальные причины душевных беспокойств своих пациентов. Но, увы, социальные проблемы исчезают, а нев­розы остаются, так как от себя не убежишь.)

- Нет, я говорю не о социальном конфликте, а о вашем, душевном. Вы не ощущаете в себе противоречивые чувства по отношению к России?

- Нет. Эти уроды для меня не Россия. В Грузии тоже есть свои уроды. Везде они есть!  Если бы я был трусом, давно бы уже сбежал отсюда. Но я хочу, чтобы хоть один из них послушал мои песни. Может быть, у него мировоззрение поменяется, и он поймет, что его превратили в зомби-убийцу. Есть, например, люди неславянской нации, которые делают для России в миллион раз больше, чем вместе взятые славянские. Но я сейчас не национальный вопрос поднимаю. Эти уроды - они не нация, а роботы. Спрашивать надо с тех, кто их накачивает. Они - враги. Не знаю, какой они национальности, но явно это те силы, которые не нужны России. Они не хотят, чтобы Россия была сильной, богатой, спокойной.

- А вы не пребываете в некоей подвешенности и неопределенности, которая вызвана одновременной любовью и к Грузии, и к России?

- Для меня одно и то же, что Россия, что Грузия. Человек может жить даже в Антарктиде. (Защита интеллектуализацией.) В Грузии у меня родня, родители. А Москва для меня - город-стимул. Благодаря работе в Москве я открыл для себя другие страны, меня поняли и приняли во всех уголках, где живут люди, которые разговаривают и понимают по-русски. В Грузии я родился, воспитывался. Я прославляю везде и Грузию, и Россию.

(Судя по всему, у моего пациента практически отсутствует синдром эми­грации - ощущение отторжения новой социальной средой и неприятие старой. Это связано с тем, что мой пациент адаптивен, конформен и политкорректен. Это связано не только с прагматическими факторами выживания и успеха в творчестве, но и с личностными характеристиками.)

- Комфортнее вам где? В России или в Грузии?

- Комфортнее там, где близкие и родные. Они у меня и в Тбилиси, и в Москве.

- И все-таки я чувствую с вашей стороны элемент политической корректности. Лавируете...

- Нет. Я всегда был максимально честным. Я комфортно чувствую себя и здесь, и там. Я пойду в свои виноградники, зайду в церковь, буду плакать от счастья. Это разве мало?

- А есть в Грузии какое-то место, которое вы всегда хотите посетить?

- Дворик моего дома, дорога к церкви, сам храм.

- А в Москве такое место есть?

- Слезы появляются у меня в церкви.

- И все-таки жалобы на депрессию, на стрессы, неврозы бывают?

- У меня нет времени на такую чушь. Дочке Елизавете два годика. Мы с ней вместе рисуем. Она очень хитрая, умная, копирует мамочку. Я счастливый человек.

- А вы не ловите спутниковые грузинские каналы?

- Нет, потому что я не хочу быть слишком политизированным. Политика - это дело мутное. Лучше буду отдавать себя своим слушателям. Я занимаюсь не только музыкой. У нас серьезный строительный бизнес. На Украине я сейчас готовлю телевизионный ­проект.

 (Действительно ли мой пациент умеет так блокировать свои чувства, как утверждает? То есть способен защищаться обратным чувством, вытеснять внутренний психический конфликт в подсознание и не думать о том, что может вызывать раздражение и нервные расстройства? Если так, то рано или поздно это напряжение может выр­ваться наружу.)

Зачем мне смотреть на этих политиков? Я включаю канал «Природа», старые фильмы, высыпаюсь, принимаю холодный душ, плаваю в бассейне. Иду на студию, встречи, выступления, съемки, мне это нравится. У меня есть близкие и родные люди, с которыми   мы сейчас начинаем заниматься бизнесом. Супруга думает, как обставить новую квартиру. Я еще больше буду работать, чтобы все было хорошо.

 (Все эти атрибуты позитивных переживаний и успеха, по-видимому, и образуют феномен России, которую любит мой пациент.)

- Вы знаете, что с нового года ограничили жителей стран СНГ на рынке. А если такое ограничение будет и в шоу-бизнесе?

 (Задаю этот вопрос потому, что эти меры, на мой взгляд, сказались на психическом состоянии гастарбайтеров России и создали значительное социальное напряжение.)

- Нет, если в шоу-бизнесе будет кто-то выступать без регистрации, ну... не знаю....

У каждой страны есть свои законы. В Америке ты же не удивишься, когда тебя, нелегала, возьмут за шкирку и выкинут из страны. Есть чиновники, которые на бедах людей зарабатывают. Что они вытворяют, это отдельная история. Меня однажды с трапа самолета взяли и повели в обезьянник. К счастью, мою личность быст­ро установили. Меня заставили в письменном виде объяснить, зачем я приехал в этот город. Бред, но это факт. Я написал, что два дня буду в этом городе, а потом уезжаю обратно в Москву. Потом мне домой пришло письмо из аэропорта этого города с извинениями, якобы это произошло по вине сотрудников.

 - Не могли бы вы рассказать какой-нибудь абсурдный сон?

- Очень часто снится собака, которая подкрадывается.

 (Это сон об ощущении опас­ности, которое систематически испытывает мой пациент.)

 Я больше всего люблю летать во сне. Люблю, когда снится покойная бабушка, когда она меня обнимает и говорит, что все будет хорошо.

- Покойная бабушка часто снится?

- Когда наступает переломный момент в жизни, она приходит во сне и заряжает своим теплом.

- Этот сон говорит о том, что у вас хорошее душевное состояние.

Мой пациент терпим к моральным издержкам, которые ему приходится испытывать в России. Терпимость моего пациента оправдывается успехом, который он имеет среди российских слушателей. По-видимому, эти толерантность, политкорректность моего пациента и являются одной из главных причин его успешного и долгосрочного пребывания на олимпе российской эстрады.

 

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